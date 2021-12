Landschapsbeheer Groningen helpt met vrijwilligerswerk

HAREN – Onder de naam Streekbeheer Gorecht is Landschapsbeheer Groningen begonnen het groene vrijwilligerswerk in het gebied tussen Haren en Noordlaren structureel te ondersteunen.

Al het groene vrijwilligerswerk in kaart brengen

“We zijn druk bezig alle groene vrijwilligersinitiatieven in kaart te brengen. We leggen onderlinge contacten en kijken waar en hoe we kunnen ondersteunen” vertelt Riek Guikema van Landschapsbeheer Groningen. Die ondersteuning is heel breed. Van het op weg helpen bij werkzaamheden, het uitlenen van gereedschap, het geven van (veiligheids)instructies, advies over initiatieven, werving van vrijwilligers tot het bij elkaar brengen of oprichten en opleiden van nieuwe vrijwilligersgroepen. Riek: “Wij hebben veel ervaring op dit gebied die we graag willen delen.”

Structurele begeleiding vrijwilligers bij landschapsbeheer

Bewoners voelen zich steeds meer betrokken bij de eigen leefomgeving en gemeenten leggen graag meer taken neer bij die bewoners. Een win-win situatie? Om dat goed te laten verlopen moet dat wel goed ondersteund worden. Met Streekbeheer worden veel praktische ondersteuningsvragen die bij de gemeente binnenkomen vlot en laagdrempelig opgepakt. Deze structurele aanpak is relatief nieuw binnen de provincie Groningen en biedt veel potentie voor de opgaven binnen het terugkerende beheer van het landschap.

Groene vrijwilliger in het Gorecht?

Ben je vrijwilliger of heb je interesse in groen vrijwilligerswerk in de omgeving van Haren-Noordlaren? Heb je samen met je buurt een groen bewonersinitiatief of wellicht nog slechts een pril idee ter versterking van je eigen groene leefomgeving? Neem dan contact op met Riek Guikema via 06 22 12 34 20 of r.guikema@landschapsbeheergroningen.nl.

Foto: Landschapsbeheer Groningen