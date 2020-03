Lege schappen bij Lidl in Beijum: “Nog nooit zoiets gezien”

BEIJUM – Stadjers zijn massaal aan het hamsteren geslagen vanwege het coronavirus. Bij de Lidl in Beijum waren veel producten uitverkocht.

Het gaat met name om verse groenten, ingeblikte groenten, pasta’s, vleeswaren, brood en toiletpapier dat niet meer in de schappen staan. Ook van de soepblikken was zichtbaar veel minder voorraad. Een medewerker liet weten dat hij in de jaren dat hij bij de Lidl werkt nog nooit zoiets heeft gezien. Zelfs met Kerst komt dit niet voor.

Foto’s

Foto: Rob van Vondel/Groninger Krant