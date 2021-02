Lege schoenen op Grote Markt als symbool voor massasterfte

GRONINGEN – Extinction Rebellion voerde gisteren actie op de Grote Markt om aandacht te vragen voor het klimaat en milieuproblemen.

Op het marktplein waren schoenen geplaatst van demonstranten die in verband met de coronamaatregelen niet aanwezig konden zijn. De schoenen stonden symbool voor de massasterfte wanneer er niet zou worden ingegrepen in de klimaatcrisis. Het protest was onderdeel van een serie demonstraties in het kader van de Lenterebellie.

Foto: RDB producties