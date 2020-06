Lekker vies worden tijdens de SKSG Modderspelen

GRONINGEN – In het kader van de Modderdag organiseerde Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) vandaag de Modderspelen.

SKSG organiseert elk jaar tal van activiteiten rondom Modderdag. Kinderen van alle BSO’s van SKSG gaan dan in groepsverband de strijd aan in de modder. Dit jaar hebben vier studenten van de strategische samenwerkingspartner Hanzehogeschool, ondanks de maatregelen rondom het coronavirus, een leuk en uitdagend programma georganiseerd bij SKSG Oranje.

Onder de naam Modderspelen gaan kinderen van deze locatie, samen met kinderen van SKSG Paleis, in teams de strijd aan met elkaar. Op het programma staan onder andere modderwerpen, modderestafette en kwallenballen. Alle kinderen ontvangen een officieel certificaat. Ook worden de vieste kinderen extra in het zonnetje gezet.

Buitenspelen tijdens Modderdag

Alle locaties van SKSG organiseren verder hun eigen activiteiten rondom Modderdag. Zo kunnen de peuters van SKSG hun eigen officiële Modderdagdiploma verdienen door deel te nemen aan verschillende modderige spelletjes.

SKSG richt zich met haar activiteitenprogramma op een vijftal thema’s om er zorg voor te dragen dat kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen. Op deze manier ontdekken ze wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. De pijlers die centraal staan in het activiteitenaanbod zijn: Koken & Voeding, Sport & Beweging, Wetenschap & Techniek, Natuur & Duurzaamheid en Kunst & Cultuur.

Modderdag wordt georganiseerd in het kader van de pijler Natuur & Duurzaamheid. Bewegen en buitenspelen zijn belangrijk elementen in kindontwikkeling en spelen een essentiële rol binnen het pedagogisch beleid van SKSG. Daarom gaan de pedagogisch medewerkers elke dag met de kinderen naar buiten.

IVN Natuur Educatie

Modderdag is een initiatief van het IVN Natuur Educatie, partner van SKSG. Tijdens Modderdag staat het vrij spelen met de elementen water en zand centraal. Kinderen krijgen de ruimte om modder te maken, ontdekken en beleven. Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met – en in – de natuur.

Foto: Benaissa B