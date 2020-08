Afvalbrengstation komende dagen eerder gesloten

In verband met de hittegolf van de komende dagen is het afvalbrengstation in Winschoten vanaf vrijdag 7 augustus open van 08.00 tot 12.00 uur. De openingstijden zijn de komende dagen als volgt:

Vrijdag 7 augustus: 08.00 – 12.00 uur

Zaterdag 8 augustus: 08.00 – 12.00 uur

Zondag 9 augustus: gesloten

Maandag 10 augustus: gesloten

Dinsdag 11 augustus: 08.00 – 12.00 uur

Woensdag 12 augustus: 08.00 – 12.00 uur

Donderdag 13 augustus: gesloten

Houd de website van de gemeente Oldambt of de afvalapp in de gaten voor de openingstijden vanaf vrijdag 14 augustus!

Foto: Gemeente Oldambt