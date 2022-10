Lezing Peter Dijkstra over Moderne Pelgrims

GRONINGEN – Op donderdagavond 10 november houdt Peter Dijkstra een lezing over Moderne Pelgrims bij Boekhandel Riemer in Groningen.

Pelgrimeren is zeer populair anno 2022. Hoe kan dat?

Peter Dijkstra is de grondlegger en voorzitter van Stichting Pelgrimeren in Groningen. Hij heeft een uitgebreid netwerk van pelgrimsroutes ontwikkeld in onze eigen provincie Groningen. Hij kan met veel enthousiasme vertellen over het eigentijdse pelgrimeren in Groningen, met aandacht voor natuur, cultuurhistorie, landschap, bezinning, spiritualiteit en de routes in de eigen omgeving.

Moderne Pelgrims

Ook vertelt Dijkstra over zijn persoonlijke verhaal met pelgrimeren, dat beschreven wordt in het boek Moderne Pelgrims (Uitgeverij Zilt, 2022, ISBN 9789493198234, € 21,99). De lezing begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en vindt plaats bij Boekhandel Riemer aan de Nieuwe Ebbingestraat 1 in Groningen. De kosten zijn 8 euro per persoon (inclusief hapjes en drankjes) en reserveren kan via boekhandelriemer.nl.

Foto: Boekhandel Riemer