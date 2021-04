Line-up Bevrijdingsfestival Groningen bekend

Bevrijdingsfestival Groningen ‘ON AIR’ presenteert haar line-up voor deze speciale editie met onder andere het Noordpool Orkest, Tiktok Tammo, Myron Hamming, The Vices, Goldkimono, Laura Jansen, Bab Ad-Daar en nog veel meer.

Want vrijheid vier je toch samen!

De vrijheid wordt dit jaar online samen gevierd vanuit het zeefgebouw in Groningen, maar let op! Door een unieke samenwerking met alle bevrijdingsfestivals van Nederland is het dit jaar mogelijk om op 5 mei de programmering van alle 14 Bevrijdingsfestival van Nederland te volgen op: www.bevrijdingsfestivals.nl.

Regionale line-up

Voor deze speciale ON AIR editie kiest het Bevrijdingsfestival Groningen bewust voor een voornamelijk regionale programmering. Het Bevrijdingsfestival bouwt met trots diverse podia voor deze Groningse talenten:

The Vices

Blanks

Orange Skyline

De Blenders

DJ Ulst

Inge van Calkar

Bert Hadders

WatAap

e.v.a.

Groningse Ambassadeurs van de vrijheid

Het Bevrijdingsfestival bouwt graag bruggen en met veel plezier brengt ze een aantal verrassende performances samen. Zo zullen de Groningse Ambassadeurs van de vrijheid Tiktok Tammo, stadsdichter Myron Hamming en zangeres Inge van Calker hun unieke talent combineren met de overweldigende muzikale kracht van het Noordpool Orkest onder leiding van Reinout Douma

Projecten 75 + 1 jaar vrijheid in Groningen

De iconische verhalen van 75 jaar vrijheid in Groningen vormen de inhoudelijke ruggengraat van het Bevrijdingsfestival en deze verhalen zullen op muzikale wijze verteld gaan worden.

Meer programma

Het festival komt onder andere tot stand dankzij de steun van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het vfonds, de Gemeente Groningen en Provincie Groningen.

Foto: POPgroningen