LocalLegends: Crowdfunding voor horeca en live-muziek

Concertzalen, clubs en kroegen: de horeca en live-entertainment in Groningen hebben het zwaar vanwege corona. Daarom is er een grote campagne in het leven geroepen met crowdfuncing, om deze ‘lokale helden’ te ondersteunen in deze tijd!

Campagne #LocalLegends

Veel horeca en live-muzieklocaties hebben het door de sluiting rondom corona financieel erg zwaar. Ze hebben onvoldoende aan de vrijgemaakte overheidssteun en weten niet of ze deze periode overleven. Daarom zijn TicketSwap, Cosimo en GoFundMe een campagne gestart om hen te helpen, mede-georganiseerd door de Nachtburgemeester van Groningen, Merlijn Poolman.

De #LocalLegends-campagne roept individuen en lokale bedrijven op om via deze crowdfundingpagina te doneren aan de horeca en locaties in hun omgeving. Óf om zelf een crowdfundingcampagne op te zetten. Kan je iets kwijt? Doneer dan aan onze popcultuur!

Foto: POPgroningen