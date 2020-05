Lokale ondernemers op de Grote Markt slaan handen ineen

GRONINGEN – De Kostery en Bar Smoke slaan de handen ineen met sfeervolle dineravonden aan de voet van de Martinitoren.

Na bijna 3 maanden dicht te zijn geweest mogen de terrassen in Nederland weer open. De Kostery en Bar Smoke hebben besloten de handen ineen te slaan en op deze manier het beste te maken van de situatie. Het meest centrale terras van Groningen aan de voet van de d’Olle Grieze biedt plek aan 80 personen met de RIVM richtlijnen. Vanaf juni zal er bij mooi weer betaalbaar gedineerd kunnen worden met uitzicht op de prachtige Grote Markt. Het terras wordt gezellig gemaakt met parasols en verlichting.

Horeca uitbaters Spideh Barghi van De Kostery en Bojan Aleksander van Bar Smoke zijn geen onbekenden van elkaar. Sepideh is een geregeld bezoeker bij Bar Smoke en fan van het eten en de muziek bij Smoke. Normaliter is De Kostery alleen geopend voor lunch en een borrel, maar daar gaat deze zomer verandering in komen.

Spideh: “Ik ken Bojan nog van toen hij evenementen in onze vorige zaak organiseerde. Toen hij zijn eigen zaak begon ben ik er langsgegaan en vanaf dat moment was ik fan van de smaken van zijn gerechten en van de sfeer die bij Smoke hangt. Gezien wij normaliter geen diner draaien en Corona om creatieve oplossingen vraagt, heb ik het idee geopperd om handen ineen te slaan tijdens de zomer. We zitten immers bij elkaar om de hoek.”

Bojan: “Het klonk heel logisch. Met de nieuwe maatregelen kunnen wij een fractie in onze zaak en op ons terras kwijt van wat we normaal gesproken kwijt kunnen. Tevens zitten evenementen er voorlopig ook niet in. Wij kunnen hiermee ons diner uitbreiden en dan ook nog eens op 1 van de mooiste terrassen van Groningen. Wij hebben wat extra inkomsten en De Kostery heeft tot laat een vol terras met diner. Win-win lijkt mij. We moeten het toch met zijn allen doen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Laat het mooie weer maar komen!”

De eerste diner avonden zullen 1, 2 en 3 juni plaats vinden en daarna t/m september bij mooi weer. Voor het terras kan er niet gereserveerd worden. Bij aankomst word er bij een balie een intakegesprek gevoerd en word je naar je tafel begeleid. De diner avonden vinden plaats bij De Kostery aan de Martinikerkhof 2, 9712 JG Groningen.