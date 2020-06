Lonely Planet maakt bijzondere special over de Wadden

GRONINGEN – Een samenwerking tussen Lonely Planet magazine en Visit Wadden zorgt voor een bijzondere special over de Wadden.

Deze week vallen de eerste exemplaren van het zomernummer van Lonely Planet magazine op de deurmat van de abonnees. Met een cadeautje: een Lonely Planet minimagazine over de Wadden. De special is door het team van Lonely Planet magazine in nauwe samenwerking met Visit Wadden gemaakt. Vanochtend ontving gedeputeerde Mirjam Wulfse al een exemplaar van de Waddenspecial, uitgereikt door Barbara Risselada, directeur Marketing Groningen. Deze uitgave is gefinancierd door de drie provincies Groningen, Friesland, Noord-Holland en het Waddenfonds.

Lonely Planet minimagazine

In het 36 pagina’s tellende magazine neemt Lonely Planet je mee op reis door dit schitterende UNESCO Werelderfgoed met onder andere unieke verhalen over het waddengebied, inspirerende wandelingen en bijzondere weekendjes weg in het Waddenkustgebied. De noordelijke Waddenprovincies hebben veel te bieden: de donkerste nachten in één van de Dark Sky parken zoals National Park Lauwersmeer, uitwaaien over de dijken, pittoreske steden en dorpjes en waanzinnige natuurgebieden waar volop rust en ruimte is. En natuurlijk is wadlopen een unieke ervaring die niet mag ontbreken bij een bezoek aan het waddengebied! Nu meer dan ooit, is het belangrijk om de schoonheid van de wereld dichter bij huis te zoeken.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse is erg blij met de samenwerking tussen de drie noordelijke marketingorganisaties. “Fijn om te zien dat dit leidt tot deze mooie productie in mijn favoriete magazine, de Lonely Planet. Hiermee geven wij de bezoekers maar ook de bewoners inspiratie en zetten wij ondernemers uit het Groningse Waddenkustgebied in het zonnetje.”

Gratis verkrijgbaar

De Waddenspecial is een bijlage van het zomernummer van Lonely Planet magazine, dat nu in de winkels ligt. Daarnaast is de special deze zomer verkrijgbaar bij de regionale toeristische ondernemers en plaatselijke VVV’s.

Over Lonely Planet

Lonely Planet is een vooraanstaand reismediabedrijf en ’s werelds grootste reisgidsenuitgever. Het bedrijf publiceert al sinds 1973 inspirerende en betrouwbare informatie voor elk type reiziger. De afgelopen 40 jaar heeft Lonely Planet een bijzondere reisgemeenschap opgebouwd en meer dan 145 miljoen reisgidsen in de Engelse taal gepubliceerd.

In Nederland en België wordt het maandelijkse reistijdschrift Lonely Planet magazine door uitgeverij Pijper Media gepubliceerd. Het magazine heeft een oplage van 30.000 stuks. Lonelyplanet.nl is een website voor de dagelijkse portie reisinspiratie met informatie over (bijna) alle prachtige bestemmingen op aarde.

Over Visit Wadden

Het project Visit Wadden beslaat het hele Waddenkustgebied van Groningen tot en met Noord-Holland en is in april 2019 van start gegaan met als doel duurzaam toerisme in het Waddengebied te stimuleren. Visit Wadden is een samenwerking tussen de drie toeristische marketingorganisaties Marketing Groningen, Merk Fryslân, Holland boven Amsterdam en ondernemers en natuur- en erfgoedorganisaties.

Foto: Marketing Groningen