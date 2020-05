Lucas Mobility neemt keuzestress weg bij uitzoeken rollator

GRONINGEN – Ondanks dat veel mensen een rollator nodig hebben, is het knap lastig om een geschikt model te vinden.

Dat ondervonden de drie studenten Bram, Gijs en Joep uit Groningen toen ze een rollator voor hun oma zochten. Zoveel verschillende types, merken en aanbieders. Dat moest makkelijker kunnen, dachten ze. Daarom sloegen ze de handen ineen en begonnen een webshop waar ze de keuze makkelijker wilden maken voor consumenten. Via Lucas Mobility probeert het drietal de keuzestress rondom rollators op te lossen.

Goede en slechte rollators

“We hebben niet alleen op internet gekeken, maar zijn ook langs veel fysieke winkels gegaan. Daar moesten we zo ongeveer gelijk al een rollator aanschaffen van meer dan 300 euro, terwijl onze oma deze amper kon uitproberen”, vertelt Bram. “Toen ze drie verschillende rollators bij nader inzien toch niet prettig vond, wisten we pas wat een goede van een slechte rollator onderscheidt.”

Met deze kennis wilden de drie een goede rollator verkopen die niet alleen super stabiel, licht en kwalitatief goed is, maar ook duurzaam. “Eentje die wel tien jaar meegaat en niet elk jaar een onderhoudsbeurt nodig heeft”, aldus Joep. “Een goede rollator is net als een goede fiets. Als je er van afhankelijk bent is het van enorm belang voor degene die het nodig heeft.”

100 dagen uitproberen

Het probleem is alleen dat er veel kwaliteitsverschil zit tussen rollators, vertelt Joep. “Veel rollators blijken geen stabiele bandjes te hebben. En daarbij komt dat deze bandjes ook nog eens snel slijten. Hierdoor kunnen rollators dus best gevaarlijk zijn. Ouderen kunnen vallen en dat wil je natuurlijk voorkomen.”

Uiteindelijk kwamen de jongens uit bij de rollators van het merk MultiMotion. “Rollators die aan alle eisen en wensen voldoen”, verzekert Bram. En omdat het drietal zo overtuigd is geraakt van het product, is het mogelijk om de MultiMotion rollator 100 dagen uit te proberen. “Als je niet tevreden bent, dan halen we de rollator gratis weer op!”

Internationaal

De MultiMotion rollators zijn al bij verschillende webshops te verkrijgen in Nederland. Het doel van Lucas Mobility is juist om rollators buiten de landsgrenzen te verkopen. “Daar zit nog veel potentie, omdat bijvoorbeeld de Duitse markt groter is en de concurrentie er een beetje achter loopt qua online marketing voor Nederlandse begrippen”, legt Joep uit.

Foto: Jasmin_Sessler/Pixabay