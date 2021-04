Luchthavens in Nederland gaan starten met elektrisch vliegen

Dit is een gezamenlijk persbericht van de samenwerkende partijen. De regionale toelichting Groningen Airport Eelde vult PowerUp aan met onderzoek naar vliegen op waterstof vindt u hier.

Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde gaan testen met elektrisch

vliegen. De proef wordt ondersteund door Royal Schiphol Group en NLR – Koninklijk Nederlands Lucht- en

Ruimtevaartcentrum. In de gezamenlijke leeromgeving Power Up is het doel voor de luchthavens om kennis op

te doen van de haalbaarheid, potentie en afhandeling van elektrische vluchten. De testresultaten worden

gebruikt voor onderzoek naar het uitvoeren van lijndienstvluchten met elektrische vliegtuigen binnen Europa,

om regio’s met elkaar te verbinden en een fijnmazig netwerk te creëren. Naar verwachting worden de eerste

elektrische passagiersvluchten tussen luchthavens in Nederland binnen vijf jaar uitgevoerd.

Potentie van elektrisch vliegen

Elektrisch vliegen is een technisch en economisch haalbare en snelle manier van vervoer om regio’s met elkaar

te verbinden, in eerste instantie binnen ca. 500 kilometer en met de potentie voor afstanden tot 1000

kilometer. Dit blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek van M3 Consultancy, dat wijst op de snelle

ontwikkeling van de techniek. Het streven is om eerst in Nederland te experimenteren met 4- tot 9-zitters en

om op termijn een fijnmazig Europees netwerk op te bouwen en te vliegen met grotere toestellen.

Luchthavens in Nederland slaan handen ineen

Roel Hellemons, CEO van Eindhoven Airport: “Met de proef willen we gezamenlijk een actieve rol pakken bij de

doorontwikkeling van innovaties in de luchtvaart. We starten binnen Nederland waar we in een gecontroleerde

omgeving kennis en ervaring kunnen opdoen zodat deze benut kan worden bij de verdere uitrol van elektrisch

vliegen binnen Europa. De proef is ook voor de regio belangrijk. Behalve de snelle verbindingen die ontstaan,

biedt elektrisch vliegen voor de Brainportregio kansen op het gebied van werkgelegenheid in bijvoorbeeld

laadsystemen.”

CEO Ron Louwerse van Rotterdam The Hague Airport: “We zijn enorm trots om aan te sluiten bij dit

consortium. Als een van de aanjagers van luchtvaartinnovatie met onze stichting Rotterdam The Hague

Innovation Airport (RHIA) zijn we nu iets meer dan twee jaar bezig met de ontwikkeling van het kleine

elektrische vliegen, met Koninklijke NLR en TU Delft. Via (hybride) elektrisch maar ook met waterstof. We

brengen onze data en onderzoeksresultaten in. We ontwikkelen graag met onze bestaande partnerships en

kunde in dit consortium verder aan elektrisch persoonsvervoer per vliegtuig. Met meerdere Nederlandse

vliegvelden hopen we dit proces te kunnen versnellen.”

“In januari is Groningen Airport Eelde gestart met het initiatief NXT Airport. We hebben de ambitie om de

luchthaven te verduurzamen. Deze samenwerking sluit hier perfect bij aan: binnen vijf jaar elektrische vluchten

vanaf Groningen Airport Eelde. We vinden het belangrijk om dit samen met de andere luchthavens te doen,

zodat in de toekomst duurzame verbindingen ontstaan tussen de belangrijke regio’s in Europa. In Noord-

Nederland hebben we veel kennis en initiatieven op het gebied van waterstoftechnologie. Groningen Airport

Eelde gaat zich daarom bezig houden met de potentie van elektrisch vliegen op groene waterstof,” zegt Meiltje

de Groot, CEO van Groningen Airport Eelde.

“De Nederlandse luchthavens creëren op deze manier een leeromgeving voor elektrisch vliegen en starten in

dit vroege stadium met kennisontwikkeling. Met Nederland als proeftuin van de luchtvaart snijdt het mes aan

twee kanten. Onze internationale concurrentiepositie en werkgelegenheid groeien en onze kennispositie en

vestigingsklimaat worden versterkt,” zegt Dick Benschop, President & CEO van Royal Schiphol Group.

“Er is een grote behoefte aan demonstratieprojecten”, stelt Michel Peters, CEO van Koninklijke NLR. “Deze

proef sluit goed aan bij ons eigen onderzoek naar de mogelijkheid om het vliegbereik van een volledig

elektrisch aangedreven toestel te vergroten door gebruik te maken van waterstof. Ook willen we de ‘electric

turnaround’ goed in de vingers hebben. Dit is een verzameling van procedures en handelingen om een

(hybride) elektrisch vliegtuig veilig, efficiënt en effectief in te zetten. Allemaal stappen om de haalbaarheid van

elektrisch vliegen aan te tonen.”

Samenwerking in de regio’s

De proef wordt ondersteund door Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

De luchthavens zoeken voor het project Power Up verder samenwerking met innovatieve bedrijven en startups.

Power Up biedt economische kansen voor de regio’s en het bedrijfsleven door innovatieve

samenwerkingen aan te gaan. Het gaat bijvoorbeeld om kansen op het gebied van batterijtechnologie,

elektrische vliegtuigmotoren en laadsystemen en mogelijkheden op het gebied van waterstoftechnologie en –

infrastructuur. Meer over de regionale kansen is te lezen in de bijlagen bij dit persbericht.

Foto: Groningen Airport Eelde