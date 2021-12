Luchttaxi's vanaf Groningen Airport Eelde: waardevolle toevoeging voor bereikbaarheid van Noord-Nederland

De eVTOL-vluchten stoten geen CO2 en fijnstof uit, hebben lagere kosten en zijn stiller dan huidige helikoptervluchten. Deze verticaal startende elektrische vliegtuigen hebben een capaciteit van 2-7 passagiers, een bereik van initieel maximaal 100 kilometer en een snelheid van ca. 250 – 280 km/uur. Het energieverbruik per stoel is volgens voorlopige berekeningen hetzelfde als één reiziger in een Tesla op de snelweg. Gerben Broekema, mede-oprichter van PEN EM: ‘’De meeste mensen kunnen zich wel een voorstelling maken hoe het is om de huidige helikopteroperaties, zoals medische vluchten, te vervangen door deze schonere-, stillere- en goedkopere technologie. Maar de verwachting is dat de kosten op langere termijn dermate dalen, dat ook passagiersvervoer met luchttaxi’s voor de Nederlandse markt reëel wordt’’.

Bereikbaarheid Noord-Nederland

Er zijn meerdere routes binnen en van/naar Noord-Nederland die voor passagiersvervoer relevant zijn. Denk hierbij aan snel en duurzaam vervoer naar de havens, bestemmingen over de grens of de Waddeneilanden. De operationele integratie van de luchttaxi’s bij regionale luchthavens zoals Groningen Airport Eelde is goed realiseerbaar. Meiltje de Groot, Directeur Groningen Airport Eelde: ‘’Vanuit de luchthaven zetten we in op een innovatieve en duurzame toekomst. Met de komst van de luchttaxi’s kunnen we een waardevolle bijdrage leveren aan deze ontwikkeling en is Noord-Nederland daarmee nog bereikbaarder en aantrekkelijker voor het bedrijfsleven’’.

Het is belangrijk dat er op den duur meerdere zogenoemde ‘vertiports’ worden ontwikkeld om het netwerk van luchttaxi’s te vergroten. De huidige lucht- en helihavens in Nederland zijn een mooie basis. Groningen Airport Eelde is één van deze luchthavens: ‘’Het streven is dat we de luchttaxi’s aansluiten op een netwerk met elektrische verbindingen, waarmee je kan overstappen op Groningen Airport Eelde naar een andere gewenste bestemming’’, aldus de Groot.

Betaalbaarheid en tijdswinst

M3 Consultancy en PEN EM hebben in het onderzoek, dat mede mogelijk is gemaakt door Hive.Mobility, de Provincies Groningen- en Drenthe en Regio Groningen Assen, berekend dat rond 2030 de prijzen op afstanden van 50 tot 100 km concurrerend zijn met reguliere taxi’s op lange afstand. Richting 2035, wordt de prijs per persoon voor een luchttaxi-vlucht van 100-150 km geschat op ca. €60 – 80. Een vlucht van ongeveer veertig kilometer kost je €40 – 50 euro. Hierbij wordt uitgegaan voor het zogenaamde ridesharing-model, waar elke stoel apart verkocht wordt.

Naast kostenbesparing en reductie in uitstoot, kan een rit met de luchttaxi ook veel tijdswinst opleveren. Een reis van bijvoorbeeld Emmen naar Ameland (110 km directe afstand) kost nu meer dan vier uur wanneer men met het openbaar vervoer reist. Reis je vanuit Emmen met de auto naar Groningen Airport Eelde, waar je vervolgens een luchttaxi naar Ameland pakt, kost de reis slechts anderhalf uur. De kosten per persoon voor deze veel snellere reis komen rond 2030 dan op ca. €20 – 40 euro extra per reiziger, ten opzichte van het openbaar vervoer.

Ilse Mensink, programmamanager Hive.Mobility: ‘’Noord-Nederland beschikt over een innovatief ecosysteem dat actief is op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit. Hierdoor is het mogelijk om dit soort onderzoeken relatief snel uit te voeren en de resultaten ervan om te zetten in concrete initiatieven’’.