Maak kennis met MNLK, hét online mannenmagazine

Hoe word je een beter man? Dat is de vraag die centraal staat op MNLK.nl (spreek uit als ‘mannelijk’). Het online lifestyle magazine for him laat mannen van 20 tot 50+ hun mannelijkheid ontdekken, een set aan bewoneringswaardige karakteristieken die volgens de oprichters van het mannenmagazine de afgelopen jaren in de vergetelheid is geraakt.

Mannelijkheid

“Mannelijkheid is een verzamelwoord voor een set aan bewonderenswaardige karakteristieken van de man”, zo vertellen de oprichters. “Deze karakteristieken zijn door de jaren heen in de vergetelheid geraakt, maar daar brengen wij verandering in. Zie MNLK als je rots in de branding, je gids voor zelfontwikkeling en persoonlijke groei. Dé plek waar je werkt aan de set karakteristieken die je meer mannelijk maken.”

“MNLK is dus géén lifestylemagazine dat je vertelt wat voor een stropdas je hoort te dragen en ook géén weblog met allerlei nieuwe internetvideo’s. Nee, hier wordt gewerkt aan mannelijkheid in de vorm van tips en adviezen over productiviteit, stevige workouts, efficient zaken doen, hoe je jouw doelen kunt realiseren en zoveel meer.”

Een beter man

MNLK publiceert dagelijks verschillende artikelen, video’s, podcasts, documentaires en recensies om mannen te prikkelen en te inspireren, maar vooral om hen aan te zetten tot actie. “Want door doelen te realiseren word je productiever én gelukkiger en dus een beter man”, aldus MNLK. Om mannen te inspireren, plaatst MNLK content over allerlei onderwerpen; van persoonlijke ontwikkeling, mindset en workouts tot business, luxury en cars. En daarnaast is het magazine onlangs verder uitgebreid naar tech.

Wat zijn bijvoorbeeld de nieuwste gadgets? Hoe til je het energieniveau van je lichaam naar een hogere level? Welke bodybuilding-oefeningen moet je doen om je spieren het beste te trainen en wat zijn de duurste cognacs en jachten ter wereld? Voor antwoorden op deze vragen én meer surf je naar MNLK.nl. Zo blijf je altijd up-to-date van het laatste lifestyle nieuws!

Foto: MNLK