Machtsbalans in Coronacrisis is zoek

Nu het kabinet veel meer taken voor de bestrijding van het coronavirus overhevelt naar de Veiligheidsregio’s, komt de lokale democratie in gevaar. Dat vindt Marjet Woldhuis, fractievoorzitter van 100% Groningen.

“We zitten in een bevelstructuur waarbij de voorzitter van de veiligheidsregio pas achteraf verantwoording hoeft af te leggen”, zo schrijft Woldhuis woensdag in een bericht op Facebook. “De gemeenteraad is buitenspel gezet.”

Ook in de Veiligheidsregio Groningen speelt dit probleem, zo stelt Woldhuis: “Ook gisteren weer te horen gekregen op het Stadhuis dat dit nou eenmaal zo is en we er maar mee moeten leven. Ondemocratisch en niet langer meer uit te leggen wat mij betreft.”

Foto: 100% Groningen