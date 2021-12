Magische middag bij de Magische Poort op 12 december

GRONINGEN – Op zondag 12 december organiseert de Magische Poort de laatste magische dag van het jaar. Het thema is Magische Lichtpuntjes.

Tijdens de magische dag kunnen kinderen van 5 t/m 12 jaar gratis meedoen aan een yoga-activiteit en twee creatieve bezigheden. De kinderen worden door docenten Shannen, Annette en Mieke verrast op een middag vol met lichtjes, plezier, een warme sfeer en lekker eten. En de locatie wordt helemaal versierd met een knipoog naar kerst.

Eten en cadeautjes

De magische dag duurt van 13.00 tot 17.00 uur (inloop vanaf 12.45 uur) en vindt plaats aan de Friesestraatweg 31. Kinderen die meedoen krijgen ‘s middags zelfgemaakte empanadas, pasteitjes en kroketten (Halal) en mogen aan het eind van de middag een cadeautje uitzoeken in de grabbelton. Aanmelden en meer info via magischepoort.nl.

De Magische Poort

Stichting De Magische Poort biedt sinds enige jaren gratis activiteiten aan voor kinderen die in armoede opgroeien in de stad Groningen. De kernboodschap is een bijdrage te leveren aan het welzijn en levensplezier van kinderen en jongeren die zich in deze moeilijke situatie bevinden.

Foto: Larisa-K/Pixabay