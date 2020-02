Magneetvisser vist kanonskogels uit oostersluis in Stad

GRONINGEN – Magneetvisser Jan Duurt Dijkman heeft vermoedelijk een aantal kanonskogels gevonden nabij de oostersluis in Groningen.

In totaal gaat het om achttal kleine kanonskogels en één grotere kogel met een knobbel, mogelijk een braam van het gieten of van een staaf die er aan heeft vastgezeten. “Ze lijken niet machinaal gemaakt, zijn erg ruw rond en uit twee stukken te bestaan”, aldus Dijkman, doelend op de gietnaad die duidelijk zichtbaar is.

‘Ruim 350 jaar oud, ongelooflijk!’

De kanonskogels zouden wel zo’n 400 jaar oud kunnen zijn. Dit soort kogels werden namelijk gebruikt in de zestiende tot en met de negentiende eeuw, zowel tijdens de Tachtigjarige Oorlog als Bommen Berend. “Als ze echt zijn, zijn ze dus ruim 350 jaar oud”, aldus Dijkman. “En ik krijg ook steeds meer berichten dat ze echt zijn… Ongelooflijk!”

Opmerkelijke vondsten

Het is niet de eerste keer dat Dijkman een opmerkelijke vondst doet. Begin dit jaar vond de magneetvisser 34 voorvorken en 72 buitenbanden in het Noord-Willemskanaal in Haren, allemaal in nieuwstaat. De onderdelen bleken afkomstig van Swapfiets en waren waarschijnlijk gedumpt door een louche fietsenmaker die de fietsen steelt, ombouwt en doorverkoopt.

Foto: Jan Duurt Dijkman/Facebook