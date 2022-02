Mamamini wil 25.000 euro weggeven, maar aan wie?

GRONINGEN – Elk jaar geeft kringloopwinkel Mamamini tienduizenden euro’s weg aan goede doelen in Groningen. Je zou denken dat organisaties het Mamamini Goededoelenfonds na meer dan 30 jaar wel weten te vinden, maar niets is minder waar. De teller staat nu nog maar op 3 aanvragen en dat is natuurlijk veel te weinig. Gelukkig kan er nog tot en met het eind van deze maand geld aangevraagd worden via de website.

Mamamini Goededoelenfonds

Al sinds de oprichting geeft kringloopwinkel Mamamini geld aan goede doelen. Het Goededoelenfonds wordt gevuld met de opbrengst van de verkopen van tweedehands spullen. Stichtingen en verenigingen die in (en 25 kilometer rond) de stad Groningen gevestigd zijn kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage.

Uitdaging om organisaties te vinden

In mei gaat Mamamini weer geld gaan weggeven, maar aan wie? Het ontbreekt namelijk aan organisaties om de €25.000,- aan weg te geven. Het Goededoelenfonds bestaat al meer dan 30 jaar en toch is het elke keer een uitdaging om het geld kwijt te kunnen. “Om de een of andere reden weten organisaties ons niet te vinden. We hebben in de loop van de tijd heel wat organisaties geld gegeven, maar toch is ons Goededoelenfonds kennelijk nog te onbekend binnen Groningen”, aldus Lianne Stoltenborg, Strategisch Manager bij Mamamini. Of er dan geen organisaties zijn die geld kunnen gebruiken voor hun projecten? Dat gelooft Lianne Stoltenborg niet. “Zeker de afgelopen tijd staat er in de krant dat goede doelen het lastig hebben, omdat mensen minder geld doneren. Wij denken niet dat dat in Groningen anders is.” Ook het doen van een aanvraag is volgens Lianne Stoltenborg helemaal niet ingewikkeld. “Via onze website kunnen organisaties gemakkelijk een aanvraag indienen. We vragen om wat simpele gegevens en een projectomschrijving. Binnen een half uurtje is het formulier ingevuld”.

De uitreiking

Na 2 jaren waarin er geen mogelijkheid was tot het houden van een publiekelijke uitreiking wil Mamamini dit jaar groots uitpakken. “Vroeger hielden we de uitreiking achter gesloten deuren, maar nu houden we hem midden in het centrum van Stad. Tenminste, als de vergunning wordt verleend. Met deze feestelijke en openbare uitreiking willen we voor alle organisaties én Mamamini extra aandacht genereren. Dat kan iedereen goed gebruiken”, aldus Stoltenborg. Mamamini heeft de bekende en dolenthousiaste Groninger Henk de Haan weten te strikken om de presentatie van de uitreiking op zich te nemen, iets waar hij erg naar uitkijkt!

Mamamini hoopt van harte dat er organisaties zijn die nu alsnog een aanvraag gaan doen, zodat er een spectaculaire uitreiking gehouden kan worden en er heel veel mensen blij gemaakt kunnen worden!

Foto: Mamamini