Man breekt been bij bezoek aan Forum Groningen

GRONINGEN – Een bezoeker van Forum Groningen brak afgelopen weekend zijn been door een te gladde loopband naar de fietskelder.

De loopband was glad geworden door de regen. Nu blijkt dat er mensen uitglijden wordt er actie ondernomen. “Het gebroken been was voor ons de druppel”, aldus een woordvoerder van de gemeente Groningen. Als tijdelijke oplossing worden nu tentdoeken en rubberen matten geplaatst. In februari wordt een glazen overkapping boven de loopbanden gemaakt.

Forum niet goed toegankelijk

Dat er problemen zijn met de toegankelijkheid van Forum Groningen, kwam gisteren ook naar voren uit andere berichtgeving. De liften van het gebouw blijken namelijk te klein voor het verplaatsen van een scootmobiel. Mindervaliden moeten daarom overstappen in een rolstoel. Men dient dan wel zelf te zorgen voor iemand die de rolstoel door het gebouw gaat duwen.

Foto: Anna van Vondel