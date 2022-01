Man op nippertje uit scootmobiel gered op treinspoor

HAREN – De bestuurder van een scootmobiel is zaterdagmiddag is op het nippertje gered, toen zijn scootmobiel vast kwam te zitten op het spoor.

Het incident gebeurde even na 15.00 uur bij de spoorwegovergang aan de Onnerweg in Haren. Een man op leeftijd kwam met zijn scootmobiel vast te zitten op het spoor toen er een trein naderde. Omstanders wisten de man op het nippertje uit de scootmobiel te bevrijden, maar konden niet voorkomen dat de trein de scootmobiel ramde. Niemand raakte gewond. Het treinverkeer was enige tijd volledig ontregeld.

Foto: RDB Producties