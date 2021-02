Bewoners van Vinkhuizen, Paddepoel en de Reitdiepwijk zijn wel wat gewend. De aflopen jaren hebben zij meerdere flats in hun wijken zien verrijzen. Vaak erg hoog, te vaak met veel te hoge huurprijzen en een veel te eenzijdige samenstelling van bewoners (zoals (internationale) studenten).

Ook aan de Reitdiephaven, waar Portland plek is verrezen. Een flat met 500 adressen, alleen maar internationale studenten die torenhoge huren betalen aan een commerciële Belgische belegger die het voor 96 miljoen euro heeft opgekocht. En natuurlijk de Woldringlocatie met torenhoge huren, vele gebreken en een investeerder en beheerder die zelf bij de gemeenteraad kwam klagen over hoogbouw naast zijn eigen goudmijntje.

Eerder dit jaar besprak de gemeenteraad de Crossroads-locatie aan het Reitdiep. Met 289 appartementen, waarvan maar een zeer karig percentage uit sociale huur bestaat. De huurprijzen zij voor grote groepen Groningers ook hier onbetaalbaar. En dan volgt nu ook nog de Dykstaete. Een hoog complex met 153 appartementen. Wederom in de vrije sector. Dus ook hier dus torenhoge huren en woningen die vooral bedoeld zijn voor 1 of 2 persoons huishoudens.

Het is geen wonder dat omwonenden uit Vinkhuizen, Paddepoel en Reitdiep hier bezwaren bij hebben. Omwonenden zien hun leef- en woonomgeving al enkele jaren veranderen. Natuurlijk speelt de hoogte dan een belangrijke rol. Maar als je met omwonenden praat, wordt duidelijk dat bij hen vooral de vraagt reist: “Voor wie gebeurt dit eigenlijk allemaal?” Dat is de vraag die gesteld moet worden.

De zucht naar meer rendement van commerciële vastgoedjongens zorgt ervoor dat torenhoge flats met torenhoge huurprijzen worden gebouwd. De eenzijdige doelgroep die zich deze woningen kan permitteren zullen dit deel van onze stad wezenlijk veranderen. En dat deze flats bizarre namen zoals Portland, Crossroads en Dykstaete krijgen, zorgt ervoor dat omwonenden terecht over “Manhattan aan het Reitdiep” spreken.

Niemand zit te wachten op een hoge flat in het zicht vanuit zijn woning. Maar Groningers snappen dondersgoed dat er gebouwd moet worden. Als in dit gebied meer gemengd, meer betaalbaar en meer in proportie zou worden gebouwd, slaan we meerdere vliegen in één klap: We spekken dan niet de kas van commerciële vastgoedjongens. We bouwen dan voor meer verschillende doelgroepen en bouwen betaalbare huizen waar echte behoefte aan is. Zo houden we een balans in onze woonwijken. Volgens de SP is dat de manier om ervoor te zorgen dat omwonenden zullen spreken over Pronkjewail aan het Reitdiep.

Foto: SP Groningen