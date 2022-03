Margin Art & Media opent expositie in Martinikerk

GRONINGEN – Afgelopen zaterdag was de Opening van Hanze Expositie nr. 3 in de Martinikerk in Groningen.

De kunsttentoonstelling is georganiseerd door Margin Art & Media en staat in het teken van verbinding. Het is de derde in serie expositie in Hanze steden uit Engeland, Nederland en Duitsland. Het toont werk van de lokale expressionistische kunstenaar Erika Stulp, de Duitse performance kunstenaar Jan Philip Scheibe, en glaskunstenaars Chris de Goede, Simone Guezen en Gaatske Beintema.

Opening expositie

Groenlinks raadslid voor Groningen, Ceciel Nieuwenhout, opende de expositie en benadrukte de culturele en sociale verbanden tussen Hanzesteden, nu en door de geschiedenis heen. Chris de Goede sprak namens reizigersorganisatie Alma en benadrukte de bereikbaarheid en het culturele landschap van de Nedersaksische provincies. De expositie is open voor publiek tot 31 maart 2022.

Foto: Simone Guezen