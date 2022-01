Margriet de Schutter gast-sidekick in Gaan Met Haan

GRONINGEN – Margriet de Schutter is vanavond vanaf 19.00 uur gast-sidekick in het radioprogramma Gaan Met Haan op OOG Radio.

Margriet is voormalig shorttrackschaatser en behoorde tot de top van Nederland. Na twaalf jaar shorttrack op hoog niveau besloot ze in 2010 een punt te zetten achter haar topsportcarrière. Ze won tijdens het Noordelijk Film Festival in november 2010 de Scenarioprijs en maakte een documentaire over haar leven als topsporter. Nu is ze motivational speaker, presentator en auteur met een grote passie voor sport. Hoe gaat het eigenlijk met haar en welke muziek vind ze tof? Je hoort het komende donderdagavond want dan stapt ze voor één keer achter de microfoon van OOG Radio als gast-sidekick.

Gaan Met Haan

In het radioprogramma Gaan Met Haan presenteert iedere week een prominente Groninger 2 uren met Henri Haan mee. Er is aandacht voor de actualiteit in ‘De Week Volgens Sikkom’ met Willem Groeneveld en het radioprogramma breekt iedere week live in op de stadszender van Haarlem, Haarlem 105. Tijdens deze liveschakeling gaat OOG Radio de muzikale ‘Battle’ aan met het radioprogramma ‘Sound of Haarlem’ dat tegelijk wordt uitgezonden. Daarnaast wordt de gast onderworpen aan een Vragenvuur en vertelt weerman Johan Kamphuis het weekendweer.

Foto: Margriet de Schutter