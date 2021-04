Marjet Woldhuis stapt uit de Groninger gemeenteraad

Fractievoorzitter en oprichter van 100% Groningen Marjet Woldhuis heeft vandaag haar voornemen ontslag te nemen als raadslid voor de gemeente Groningen per 4 juni 2021 kenbaar gemaakt.

Haar tijdelijke afwezigheid in de raad staat in het teken van herstel en rust maar ook van bezinning. Ze geeft aan dat het een hectisch en druk leven is om naast je gewone baan, ook raadslid en fractievoorzitter te zijn in een grote gemeente.

Marjet: “Je hebt daardoor nauwelijks tijd om stil te staan bij wat je aan het doen bent. De afgelopen tijd heb ik gemerkt dat ik sinds het onverwachte overlijden van de medeoprichter van 100% Groningen, Bert Dijkhuizen, nog altijd verdriet voel. Voor verwerking of loslaten was geen tijd. Nu realiseer ik mij dat afstand nemen mij daarbij zal helpen”. Woldhuis geef ook aan om die reden zich niet verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

“Ik heb mij zeven jaar met hart en ziel ingezet voor Groningen en dit altijd met al mijn enthousiasme, passie en positieve energie gedaan. Het was voor mij echt een hele mooie tijd. Ik vind het geweldig om voor de inwoners van Groningen iets te hebben kunnen betekenen. Ik heb veel geleerd en leuke mensen leren kennen. En ik weet dat ik met vertrouwen mijn stokje over kan dragen aan mensen die zich wel voor de volle 100% kunnen inzetten voor Groningen”, aldus Marjet.

Marjet was 23 toen zij de politiek inging voor de Stadspartij. Ze werd politiek actief vanuit haar achtergrond als wijkverpleegkundige omdat zij de problemen in de zorg wilde aankaarten en wilde verbeteren. Ze is in 2014 met voorkeurstemmen in de raad terecht gekomen. Na twee jaar splitste zij zich af van de Stadspartij en begon zij met 100% Groningen haar eigen partij. Tijdens de herindelingsverkiezing in november 2018 behaalde 100% Groningen twee zetels en werd het een oppositiepartij. Woldhuis kwam in 2018 in de top twaalf terecht van beste raadsleden van Nederland. Haar afgelopen politieke successen waren o.a. op het gebied van Diftar, waar zij in 2016 de doorslaggevende stem had om Diftar niet niet door te laten gaan. Ook heeft zij een initiatiefvoorstel geschreven om de gezinsverzorgers van vroeger weer terug te laten keren in Groningen. Dit voorstel kreeg unanieme steun van de gemeenteraad en gaat binnenkort van start. Daarnaast zette zij zich ook in voor de hondenbezitters om de hondenbelasting in Groningen af te schaffen wat tot op heden nog niet gelukt is.

De zetel van Woldhuis wordt ingenomen door Hans Moerkerk. Yaneth Menger neemt haar taken als fractievoorzitter over.

Foto: 100% Groningen