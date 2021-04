Marktbezoekers in Groningen krijgen 25.000 euro cadeau

GRONINGEN – Food en planten marktondernemers in Groningen geven vanaf vrijdag 30 april 10.000 waardebonnen weg van 2,50 euro per stuk.

De unieke en speciale actie is bedacht door de marktondernemers in de food en planten om hun collega’s te helpen. “We staan samen op de markt en samen zijn we de markt”, vertelt een marktondernemer. “Saamhorigheid en elkaar steunen in goede en slechte tijden staat centraal bij de markt.”

Tienduizend waardebonnen

De marktondernemers willen zoveel mogelijk mensen laten meedelen in de actie. Daarom is er gekozen om 10.000 waardebonnen van 2,50 euro weg te geven. De waardebonnen worden vanaf vrijdag 30 april bij de food en planten marktondernemers weggegeven aan alle klanten tot ze op zijn. De klanten kunnen deze waardebonnen inwisselen en gebruiken bij de non-food marktondernemers. Er zijn geen complexe regels. Het is gewoon een waardebon die iedereen mag gebruiken.

‘Nooit eerder zo’n grote actie’

Nog nooit eerder heeft de markt Groningen zo’n grootschalige actie gehouden als nu. Het mag ook wel aangezien corona ook hier haar sporen heeft achtergelaten. Met name de non-food marktondernemers zijn zwaar geraakt. Als we het over non-food marktondernemers hebben, dan gaat het om de stoffen, telefoonhoesjes, kleren, fournituren, lederwaren en bijvoorbeeld de cosmetica. Gelukkig staan ze nu, na drie maanden en dertien dagen, weer op de markt en kunnen de bezoekers weer bij hun terecht. Bezoek MarktenGroningen.nl voor meer informatie.

Foto: Markten Groningen