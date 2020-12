Martijn Elting (Sweco): ‘nooit weer een volledig bezet kantoor’

Sweco heeft vestigingen in onder andere Groningen, Zwolle en De Bilt en zo’n 2.000 werknemers. “Eind september, vlak voor de coronamaatregelen weer werden aangescherpt, zaten we op ongeveer 15 tot 20 procent bezetting van onze kantoren”, vertelt Martijn Elting, teammanager mobiliteit Noord en Oost bij Sweco. “We dachten na 1 september stapsgewijs naar 50 tot maximaal 70 procent bezetting te kunnen gaan, maar de regering heeft iedereen gevraagd voorlopig thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan.” Door de coronacrisis is thuiswerken veel gewoner geworden. “We gaan nooit weer terug naar een volledig bezet kantoor.” Het ingenieursbureau heeft berekend wat het massaal thuiswerken oplevert. Het scheelt dagelijks 20.000 euro reiskostenvergoeding en 20 ton CO2-uitstoot. Sweco wil daarom het beleid van thuiswerken, in een aangepaste vorm, ook na de coronacrisis voortzetten.

Overlegwandeling

Niet elke medewerker is daar blij mee. “Sommige mensen hebben moeite met thuiswerken, terwijl anderen het juist prima vinden. Thuiswerken heeft voordelen: het ontbreken van reistijd, flexibele werktijden en tijd voor dingen waar we blij van worden.” Gaat thuiswerken niet ten koste van het samenwerken? Elting: “Ja en nee, het ligt aan je creativiteit om meer te doen dan alleen online elkaar te spreken. Eenmaal per twee weken maak ik met iedereen individueel een wandeling om over privé en werk bij te praten. Verder zorg ik dat we elke maand met het team een buitenactiviteit op een projectlocatie organiseren, als de coronaregels dat toelaten. Zo kunnen we elkaar allemaal toch zien en spreken en houden we de verbinding met elkaar. En blijven we bovendien fysiek en mentaal gezond.”

