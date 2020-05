Martini Ziekenhuis breidt reguliere zorg steeds verder uit

GRONINGEN – Sinds 28 april start het Martini Ziekenhuis in Groningen de reguliere zorg weer op.

De afgelopen weken ontving het Martini weer patiënten op steeds meer poliklinieken. Ook vinden er steeds meer onderzoeken plaats zoals MRI’s en CT-scans en neemt het ziekenhuis meer operatiekamers in gebruik. “Daar zijn we heel blij mee. Stap voor stap breiden we de zorg verder uit. Dat doen we zorgvuldig om de veiligheid voor iedereen te kunnen waarborgen.”

Dubbele controle

“Het belangrijkste is dat we voorkomen dat geplande patiënten, bezoekers, begeleiders en medewerkers met klachten, die kunnen wijzen op het coronavirus, het ziekenhuis binnen komen.” Daarom stelt het Martini Ziekenhuis patiënten, voordat ze naar het ziekenhuis komen, op twee momenten vragen over hun gezondheid. Dat gebeurt telefonisch een paar dagen voor de afspraak én op het moment dat patiënten het ziekenhuis binnenlopen. Bezoekers en begeleiders krijgen deze vragen ook bij binnenkomst.

Kom zoveel mogelijk alleen

Om de 1,5 meter afstand goed aan te kunnen houden, mag het vooral niet té druk worden in het ziekenhuis. Daarom heeft het ziekenhuis het aantal stoelen in wachtkamers aangepast en vragen ze patiënten dringend om alleen naar het ziekenhuis te komen, dus zonder naaste of begeleider. Maar natuurlijk kan deze persoon wel in de auto wachten en u weer ophalen bij de hoofdingang.

“Neem ook geen kinderen mee. Hoe minder begeleiding er mee komt, hoe meer patiënten we zorg kunnen verlenen. Dit heeft alles te maken met de beschikbare ruimte en de veilige afstand die we met elkaar willen houden. In het ziekenhuis zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig om u te helpen.”

We nemen contact op over uw afspraak

De medisch specialisten bekijken zorgvuldig welke patiënten snel gezien en geholpen moeten worden in het ziekenhuis. Zij krijgen als eerste bericht. Patiënten hoeven hier niet zelf achteraan. Het ziekenhuis neemt contact op. Waar het kan, gaat het Martini door met telefonische afspraken of afspraken via videobellen.

“De afgelopen periode waren er zeker vijf keer zoveel telefonische consulten als vorig jaar rond deze tijd. Bij mensen met Corona-achtige klachten kijken we hoe we hen, ondanks hun klachten, toch kunnen helpen. Zodra ze klachtenvrij zijn maken we een nieuwe afspraak, ze komen niet onderaan op de wachtlijst.”

Als uw gezondheid ondertussen verslechtert of uw klachten nemen toe, zoek dan contact met uw huisarts. Uw huisarts kan beoordelen of uw situatie spoedeisend is en hierover contact zoeken met het ziekenhuis. Meer informatie voor patiënten en bezoekers vindt u op deze pagina.

Foto: Martini Ziekenhuis