Martini Ziekenhuis doet mee aan onderzoek naar effecten bloedplasma bij coronapatiënten

Het Martini Ziekenhuis doet als enige ziekenhuis in Noord-Nederland mee aan een grootschalig wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Erasmus MC in Rotterdam, waarin coronapatiënten bloedplasma toegediend krijgen. Het plasma bevat antistoffen en is afkomstig van donoren die genezen zijn van het virus. Er is onderzoek nodig om vast te stellen of toediening van plasma met antistoffen het ziekteverloop positief kan beïnvloeden. Vorige week kreeg de eerste coronapatiënt in het Martini Ziekenhuis bloedplasma toegediend.

Samenwerking

Imro Vlasveld, internist-infectioloog in het Martini Ziekenhuis: ‘Het onderzoek is een samenwerking tussen het Erasmus MC, bloedbank Sanquin en bijna twintig Nederlandse ziekenhuizen. Samen proberen we zo snel mogelijk voldoende deelnemers te betrekken om de effecten van het toedienen van bloedplasma van genezen patienten te kunnen vaststellen. Op dit moment is er nog geen bewezen effectieve behandeling voor coronapatiënten. Mooi dat het Martini Ziekenhuis een bijdrage kan leveren aan het onderzoek.’

Ervaring tijdens SARS uitbraak

Tijdens de SARS uitbraak in 2003 bleek behandeling met donorplasma van genezen SARS-patiënten te leiden tot een gunstig effect op de opnameduur. Dit principe wordt nu onderzocht bij coronapatiënten. Imro Vlasveld: ‘Alle volwassen patiënten die recent positief zijn getest op het coronavirus en in ons ziekenhuis worden opgenomen, kunnen meedoen aan dit onderzoek. Na voorlichting krijgen zij zelf de keuze om deel te nemen. Vervolgens worden zij op basis van loting ingedeeld in één van de twee groepen: de testgroep krijgt het plasma met antistoffen toegediend, de controlegroep krijgt de standaard behandeling. Zo kunnen de onderzoekers vaststellen of het toedienen van bloedplasma met antistoffen een gunstig effect heeft op het verloop van de ziekte.