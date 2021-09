Medewerkers GAE helpen tijdelijk bij afhandeling Schiphol

Andries Poelstra, Airport Manager Groningen Airport Eelde: “Binnen de luchtvaart in Nederland werken we graag samen. Het is fijn dat we Viggo en Transavia op deze manier kunnen helpen. Daarnaast is het voor onze medewerkers waardevol om ervaring op te kunnen doen op een andere luchthaven.”

Martijn Limburg, Algemeen Directeur Viggo: “Wij zijn heel blij met dit initiatief. Net als in vele andere sectoren is de impact van de krappe arbeidsmarkt bijzonder groot in onze sector. Het is geweldig dat de collega’s van Groningen Airport Eelde ons team komen versterken. Ik weet zeker dat de collega’s uit het Hoge Noorden een warm welkom krijgen en onze unieke bedrijfscultuur zullen waarderen.”