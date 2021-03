Medewerkers UMCG kunnen vouwfiets uitproberen

Groot succes De vouwfietsactie van het UMCG is een groot succes. Het UMCG kreeg de fietsen in september vorig jaar tijdelijk te leen van TSO Fietsen en sindsdien zijn alle fietsen elke keer voor de komende periode volgeboekt, zegt Charlotte Kumm, projectleider Duurzame Mobiliteit bij het UMCG. De actie is daarom verlengd van mei naar september van dit jaar. Volgens Kumm was er onder het personeel behoefte aan deze optie. "Veel mensen stappen toch liever op de fiets dan in de bus. Vooral in deze periode van corona, zo merken we."

'Het bevalt me uitstekend' Voor Marit van der Made, IC-verpleegkundige in opleiding, is de vouwfiets ideaal. Ze woont in Stadskanaal en parkeert haar auto altijd op P+R Meerstad. "Normaal gesproken stapte ik dan in de bus. Die komt op gezette tijden en hij heeft ook wel eens vertraging. Met een vouwfiets heb ik meer vrijheid. Ik stap uit de auto en stap op de fiets. Ik ben dan of net zo snel of soms zelfs sneller dan met de bus. Na het werk, kan ik ook even lekker onthaasten op de fiets terug. Het bevalt me uitstekend. Ik ga er zelf eentje aanschaffen."