Meer dan streamen: wat kun je als artiest doen tijdens corona?

GRONINGEN – Wat kun je als artiest doen ter voorbereiding op (weer) optreden in tijden van corona?

Vanaf juli kunnen er weer shows georganiseerd worden met maximaal 100 personen. Het leven komt voorzichtig weer een beetje op gang in tijden van corona. Nu is het voor artiesten erg belangrijk om goed vindbaar te zijn, en je te onderscheiden van de rest. Maar hoe? En wat is er, naast streamen, nog meer mogelijk? Wat kun je als artiest doen ter voorbereiding op (weer) optreden in tijden van corona? Check dat hieronder.

Promotie en branding voor artiesten – doe mee met onze Skills & Knowledge sessie!

Denk aan je biografie, site en sociale media profielen. Is alles up-to-date?, staat er op alle platforms hetzelfde? vertel je duidelijk jouw of jullie verhaal? . Dit is hét moment om je eens goed te verdiepen in hoe social media marketing nu eigenlijk precies werkt. Wil je tips en informatie hierover? Doe dan donderdag 14 mei om 20.00 uur mee met onze online Skills & Knowledge sessie over Branding en Promotie! Check hier meer info over de sessie.

Tips voor social media strategieën en campagnes

Het in Parijs gevestigde Believe is een van de grootste distributie service companies voor onafhankelijke artiesten. Ze stellen hun Creative Marketing Playbook vanwege de coronacrisis gratis beschikbaar! Deze staat vol met tips en tricks over online marketing voor artiesten. Meer informatie en de download vind je via deze link.

Streamen blijft belangrijk – maar doe het wel goed

Streamen blijft belangrijk voor artiesten in deze tijd. Als artiest is het helemaal fijn als je er ook financieel wat voor terugkrijgt. Hier zijn verschillende opties voor. Voor ‘lessen’ zie Teachable of Podia, voor initiatieven op basis van vrije donaties kun je Petje.af of BuyMeACoffee bekijken. Soundcloud werkt samen met Twitch zodat je als artiest geld kunt verdienen met streamen, alles daarover lees je hier.

Hieronder tips over hoe je het beste kunt streamen:

Er is meer mogelijk dan streamen alleen. Check hieronder andere tips voor artiesten in tijden van corona:

Tijdens corona toch inkomsten genereren als artiest

Dit kan bijvoorbeeld door de actiecampagnes van VoorDeKunst. Ze bieden dit nu aan voor artiesten en instellingen die door het coronavirus inkomsten mislopen. Hierbij kunnen donateurs een artiest of instelling steunen. In ruil voor een donatie bieden instellingen en makers speciale tegenprestaties aan: zoals een virtuele rondleiding of een gestreamd huiskamerconcert. Aanmelden kan via deze link.

Check hier meer initiatieven om inkomsten te genereren en hoe fans je kunnen steunen tijdens corona.

Tijdens corona toch inkomsten genereren als poppodium

Stager heeft ook speciaal vanwege corona iets ontwikkeld, namelijk de Refund or Donate tool. Hiermee kun je poppodia steunen die het lastig hebben in deze tijd. Zodat je, wanneer een evenement verplaatst of afgelast is, kiezen of je een deel van het bedrag doneert. Check deze link voor meer informatie over de Refund or Donate tool.

Wat kun je doen als artiest tijdens corona? Schrijf nieuwe nummers, ga streamen, doe mee aan workshops..

Dit Engelse DIY platform heeft een mooie lijst van dingen die je kunt doen. Bijvoorbeeld nieuwe nummers schrijven of oude projecten afmaken, je fans geprikkeld houden met goede online content; er is veel wat je nu kunt doen! Check hier de lijst met 864 (!) dingen die je kunt doen! En bekijk hier nog meer manieren om je kunst online te tonen.