Meer inzicht in fietspotentie van bedrijven met gratis fietsscan

Vanaf donderdag 27 juli kunnen bedrijven in Groningen een gratis fietsscan uit laten voeren. Met de fietsscan krijgen zij inzicht in mogelijkheden en kansen als het gaat om het stimuleren en faciliteren van het fietsen onder werknemers. De fietsscan is een initiatief van Groningen Bereikbaar.

Scan op locatie Bedrijven die een fietsscan aanvragen, krijgen een bezoek op hun locatie. Tijdens dit bezoek wordt gekeken naar de fietsfaciliteiten van het bedrijf, zoals fietsenstallingen of oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ook wordt er gekeken wat het bedrijf doet om het fietsen onder medewerkers te stimuleren. Tot slot kan het deelnemende bedrijf gebruik maken van een postcodeanalyse. Op basis van de postcodes van medewerkers wordt de fietspotentie van het bedrijf in kaart gebracht.

Adviesrapport Op basis van de scan ontvangt het bedrijf een adviesrapport met concrete aanbevelingen en tips, waarmee de organisatie direct aan de slag kan gaan. Goede fietsfaciliteiten en het stimuleren van fietsen onder werknemers leveren voordelen op op het gebied van vitaliteit, duurzaamheid én bereikbaarheid. Daarnaast kan het bedrijven op kostenbesparing opleveren.

Fietsscan aanvragen De Fietsscan is beschikbaar voor alle bedrijven en organisaties in de provincie Groningen. Werkgevers die interesse hebben, kunnen de fietsscan aanvragen bij Groningen Bereikbaar via www.groningenbereikbaar.nl/fietsscan. Fietsscan aanvragen

Foto/Bron: GinoPress B.V./Groningen Bereikbaar