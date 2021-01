Meer subsidie is meer beter

De cultuursector heeft het moeilijk. Artiesten, festivals en poppodia houden maar net het hoofd boven water. Gelukkig kan je als maker een beroep doen op een aantal subsidieregelingen. We hebben er een paar voor je op een rijtje gezet.

UPSTREAM: MUSIC

Upstream: Music biedt artiesten in de popmuziek de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière. Deze deelregeling wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten en medegefinancierd door Sena.

Voor wie is deze regeling?

Upstream: Music is bedoeld voor artiesten die al enige tijd bezig zijn en een stevig basis hebben. Een bijdrage uit Upstream: Music kan worden gebruikt om een sprong te maken naar meer publiek en ook meer inkomsten.

Check hier voor meer informatie en of je in aanmerking komt.

PROGRAMMA URBAN PROJECTEN

Het programma urban projecten is gericht op urban arts in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij om muziek, theater en dans die een link hebben met de urban cultuur of worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen. Het programma richt zich op artiesten die al actief zijn in eigen regio, maar landelijk nog niet heel bekend zijn.

Voor wie is deze regeling?

Het programma urban projecten is gericht op initiatieven van opkomende artiesten op het gebied van urban cultuur. Artiesten die collectief opereren komen als groep in aanmerking voor ondersteuning van het programma.

Check hier voor meer informatie en of je in aanmerking komt.

CULTUURMAKERS VAN NU

Cultuurmakers van nu is een laagdrempelige regeling voor kleinschalige projecten op het gebied van kunst en cultuur in de vrije tijd.

Voor wie is deze regeling?

Deze regeling is bedoeld voor cultuurmakers die actief zijn op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed of media. De regeling is gericht op kleinschalige projecten, waarin de cultuurmakers centraal staan.

Check hier voor meer informatie en of je in aanmerking komt.

VRIJE PRODUCTIES (Fonds voor professionele makers)

Deze regeling biedt financiële compensatie voor vrije producties waarvoor uitvoeringen gepland stonden en die niet of maar gedeeltelijk volgens planning kunnen doorgaan vanwege COVID-19.

Voor wie is deze regeling?

Een organisatie die zelf vrije producties maakt of optreedt als vertegenwoordiger van anderen die vrije producties maken om uit te voeren op podia en festivals. Denk aan producenten, productiemaatschappijen, managementbureaus en impresariaten.

Check hier voor meer informatie en of je in aanmerking komt.

Mis je iets in het rijtje? Of spreken deze regelingen je niet aan? Check dan onze subsidies en fondsen pagina voor meer.

Foto: POPgroningen