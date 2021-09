Meer werknemers op de fiets, hoe regel je dat fiscaal het beste?

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Daarnaast is het een stuk goedkoper dan de auto, je komt opgeladen aan op je werk en je hebt geen last van fileleed. Voor een deel van de mensen die dagelijks in de auto stapt, is de fiets een prima optie. Zeker met een e-bike kan je langere afstanden afleggen en heb je bovendien áltijd wind mee. Om deze groep te motiveren de fiets te pakken kunnen werkgevers verschillende dingen doen. In de onderstaande folder staan alle fiscale mogelijkheden en regelingen die bedrijven kunnen inzetten om fietsen te promoten. Zoals bijvoorbeeld het vergoeden van fietskilometers, de cafetariaregeling en de werkkostenregeling.