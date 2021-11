Meerstad krijgt Jumbo-supermarkt met lokale producten

MEERSTAD – De tender voor de exploitatie van de supermarkt in Meerstad is gewonnen door de Maripaan Groep, welke daar een Jumbo supermarkt zal gaan vestigen. Naast een Jumbo-supermarkt met veel lokale producten en bijvoorbeeld HEMA artikelen, opent Maripaan er ook een La Place Express. Meerstadjers kunnen hier onder andere terecht voor verse broodjes, salades, smoothies en de lekkerste koffie.

SuperHub

De Jumbo supermarkt en La Place Express worden onderdeel van de SuperHub in de wijk Groenewei in Meerstad. Vastgoedontwikkelaar MWPO ontwikkelt daar de SuperHub met onder andere de supermarkt, een café en een gezondheidscentrum. Architectenbureau De Zwarte Hond uit Groningen is verantwoordelijk voor het ontwerp van dit bijzondere gebouw. De SuperHub wordt gebouwd door Brands Bouw.

Opening

De verdere planuitwerking vindt dit jaar nog plaats, evenals de eerste uitvoeringswerkzaamheden. De Jumbo supermarkt gaat naar verwachting net na de zomervakantie van 2022 open. Paul Papo, ondernemer Maripaan Groep: “Wij kunnen niet wachten om volgend jaar samen met ons team, de verwachtingen van de Meerstadjers te overtreffen en dé nieuwe ontmoetingsplaats voor hen te zijn.”

Foto: Maripaan Groep