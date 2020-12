Meiltje de Groot nieuwe directeur Groningen Airport Eelde

Meiltje de Groot heeft ruime ervaring in de luchtvaartbranche. De Groot komt van Airport Twente, waar zij sinds 2013 tot eind dit jaar luchthavendirecteur is. Tot en met juni van dit jaar was ze tevens directeur van Luchthaven Teuge. De Groot was daarvoor ruim 12 jaar werkzaam bij de Royal Schiphol Group in verschillende functies. Daarnaast is De Groot actief als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens, de overkoepelende branche-organisatie van alle Nederlandse burger-luchthavens.

Meiltje de Groot: “Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging. De functie als directeur Groningen Airport Eelde is een logisch vervolg op mijn eerdere ervaringen. Ik ben blij om een bijdrage te kunnen leveren aan de regio waar in ik woon; Noord-Nederland.”

Leendert Klaassen, voorzitter RvC Groningen Airport Eelde: “Meiltje de Groot is zeer ervaren en heeft laten zien in staat te zijn om kansen om te zetten in succes. We hebben vertrouwen dat Meiltje de Groot de ingezette koers van de luchthaven verder weet uit te bouwen.”

Meiltje de Groot volgt interim-directeur Bart Schmeink op, die in januari 2020 werd aangesteld als interim-directeur van de luchthaven. In november maakte Bart Schmeink bekend vanaf januari 2021 te starten als algemeen directeur van Securitas Nederland.