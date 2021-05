Mentaal herladen tijdens Mental Reload Festival op 1 juli

GRONINGEN – Op 1 juli vindt de eerste editie van Mental Reload plaats op het dakterras van BOOVN bij het voormalige Suikerunieterrein in Groningen. Een festival om ultiem te kunnen ontspannen maar waar je ook zeker kan genieten van een feestje op een dakterras.

Door de rare tijden waar we in leven is een moment van ontspanning zeker niet overbodig, zo weet de organisatie. Na een jaar lang geen evenementen gaat alles voorzichtig weer een beetje open. “Dat moet natuurlijk gevierd worden, maar wel met mate. Daarom is er op Mental Reload plek voor 100 gasten om met elkaar weer te kunnen genieten van een geweldig evenement.”

Daarnaast wordt er met dit evenement bewustzijn gecreëerd voor de mentale gezondheid onder jonge mensen om daar meer over te kunnen leren en weet hoe je met bepaalde gevoelens om moet gaan, schrijft de organisatie in een persbericht. “Ook kun je meedoen aan een yoga-workshop, luisteren naar de live-band en nieuwe kennis opdoen door de inspirerende woorden tijdens de peptalk. En natuurlijk kun je je helemaal uitleven tijdens de twee DJ-optredens aan het eind van de avond.”

Foto: Ben_Frieden/Pixabay