Groningen heeft veel getalenteerde artiesten die nu zonder optredens thuis zitten. Het zal waarschijnlijk even duren voordat de inkomsten uit live-optredens beginnen terug te keren. Gelukkig zijn er andere manieren om je favoriete act te steunen! Om de vele lokale artiesten te steunen, heeft POPgroningen merch gebundeld.

Neem een kijkje naar de merch, want er zit zeker iets tussen voor jou! Het aanbod varieert namelijk van bierpakketten tot shirts en LP’s. Je vindt het hier.



Merch in Groningen

Naast het steunen van de horeca en live-entertainment in Groningen, zet POPgroningen zich natuurlijk ook in voor Groningse acts. Ben jij of ken jij een lokale act die merch verkoopt? Geef het door via sanne@popgroningen.nl. Wij bundelen alle inzendingen en delen het op onze socials!

Foto: POPgroningen