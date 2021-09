Met bewijs op stap

Voorkom teleurstellingen bij een bezoek aan ons theater of het Grand Café. Heb je geen vaccinatiebewijs? Laat jezelf even testen en neem je testbewijs mee. Voor muzieklessen en cursussen bij de kunstwerkplaats is een toegangsbewijs niet nodig.

Een bezoek aan ons theater of Grand Café met toegangsbewijs

Je bent welkom met een geldig toegangsbewijs. Je kunt op 1 van deze 3 manieren een toegangsbewijs krijgen:



Vaccinatiebewijs

Volledige coronavaccinatie. Met een Europees goedgekeurd vaccin. Vanaf zaterdag 10 juli is in Nederland een vaccinatie geldig vanaf 14 dagen nadat je volledig bent gevaccineerd. Meestal kan CoronaCheck je vaccinatiebewijs automatisch ophalen uit de systemen van RIVM of GGD.

Bewijs dat je minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.

Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit.

Toegangsbewijs in 4 stappen

Download de CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl.

Upload je coronabewijs. Laat je QR-code scannen bij de ingang. Toon je legitimatiebewijs en toegangskaartje.

Je kunt ook toegang krijgen met een papieren bewijs. Kijk op CoronaCheck.nl voor meer informatie.

Algemeen

Ben je niet helemaal fit of ziek en kun je daardoor niet komen?

Stuur een mailtje naar info@kielzog.nl en wij zorgen ervoor dat je het aankoopbedrag in geld of als tegoedbon terug krijgt.

Je kunt bij onze barren en het restaurant alleen met pin betalen.

Heb je suggesties of tips? Laat het ons weten via info@kielzog.nl.

Meer informatie vind je bij de algemene voorwaarden.

De overheidsmaatregelen kunnen veranderen. We houden je op de hoogte. Twijfel je? Check kort voor je bezoek nogmaals op deze pagina om te zien of er voor jou belangrijke wijzigingen.

Foto: Kielzog