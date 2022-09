‘Met deze opleidingen komen Groningers zeker aan een baan’

GRONINGEN – Als je in Groningen woont, dan heb je geluk. Deze stad biedt volop kansen op de arbeidsmarkt. Met de juiste opleidingen komen Groningers hier zeker aan een baan.

In dit artikel worden verschillende opleidingen uitgelicht die voor iedereen in Groningen interessant zijn. Daarbij zijn er opties in zowel het MBO, HBO als WO. Hierdoor is er voor ieder wat wils. Lees daarom snel deze blog goed door om alle mogelijkheden te ontdekken.

Een opleiding tot verpleegkundige

In de eerste plaats is een opleiding tot verpleegkundige een goede optie. Dit is een baan met veel toekomstperspectief. Groningen kent namelijk een tekort aan verpleegkundigen. Wanneer je deze opleiding in Groningen volgt, dan heb je dus al een streepje voor bij de sollicitaties. Bovendien is het werk als verpleegkundige erg afwisselend en uitdagend. Je komt hierdoor nooit in een sleur terecht en leert elke dag weer iets bij.

Installatietechniek opleidingen

Ten tweede is een installatietechniek opleiding in Groningen ook zeker de moeite waard. De vraag naar goede installatietechnici is namelijk groot. Wanneer je deze opleiding met goed gevolg hebt afgerond, dan kun je aan de slag in allerlei verschillende bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als servicedesk medewerker of als monteur in een technische dienst. Het werk is hier erg afwisselend en uitdagend, waardoor je nooit gaat vervelen.

De lerarenopleiding

Een derde optie is de opleiding tot leraar. Ook een opleiding tot leraar is in Groningen zeker aan te raden. Dit komt omdat er in Groningen een groot tekort is aan goede leraren. Wanneer je deze opleiding met succes hebt afgerond, dan kun je dus direct aan de slag in een van de vele scholen in de stad. Het werk als leraar is erg uitdagend en je hebt veel contact met leerlingen. Dit maakt het werk erg afwisselend en leuk.

Opleidingen in de ICT

Als vierde optie zijn er de opleidingen in de ICT. Groningen is namelijk een echte stad van de toekomst. Er zijn hier veel bedrijven die werken met de nieuwste technologieën. Wanneer je een opleiding in de ICT volgt, dan kun je dus direct aan het werk bij één van deze bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als webdeveloper of applicatiebeheerder. Het werk in de ICT is erg uitdagend en je leert elke dag weer iets bij.

Conclusie

Al met al zijn er dus genoeg opties voor mensen die in Groningen wonen. Er zijn opleidingen in zowel het MBO, HBO als WO. Hierdoor is er voor ieder wat wils. Wil jij ook aan de slag in Groningen? Denk dan goed na over welke richting je op wilt gaan en vindt een opleiding die hieraan voldoet.

Foto: aniset/Pixabay