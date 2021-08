Met je fiets fit en vrij naar school of college

Voel je fit en vrij en pak de fiets naar college of school! Met die oproep is Groningen Bereikbaar de campagne Bikefree gestart. Het streven is dat zoveel mogelijk studenten en scholieren in het nieuwe studiejaar op de fiets naar hun onderwijsinstelling gaan. Hiermee worden overvolle bussen en treinen voorkomen en wordt de bereikbaarheid van de stad verbeterd.