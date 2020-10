Metershoog panoramadoek illustreert laatste fase Ebbingekwartier in Groningen

GRONINGEN – Sinds afgelopen vrijdag kunnen voorbijgangers van het Ebbingekwartier alvast ervaren hoe de laatste ontwikkeling er daar uit gaat ziet. Een panoramadoek van 30 meter breed en 10 meter hoog onthult het toekomstige aanzicht van de zuidoostzijde van het Ebbingekwartier met het appartementencomplex de Kroon.

Het complex is het allerlaatste wat in het Ebbingekwartier bovenop de parkeergarage gerealiseerd gaat worden en vormt zodoende de finale van een meerjarig nieuwbouwproject. Het Ebbingekwartier is in diverse fases gebouwd en bestaat uit een zeer gevarieerd aanbod van stijlen en woningtypen. De laatste fase betreft woningen en appartementen en zijn ontworpen door DAAD Architecten. Veel gevels krijgen een knipoog naar een rijk en industrieel verleden van dit voormalig CiBoGa -terrein. Zo ook dat van het appartementencomplex de Kroon.

Urbain van het Erve, Projectontwikkelaar bij VanWonen benoemt het sluitstuk letterlijk de Kroon op het werk van de ontwikkeling van het Ebbingekwartier. ‘De Kroon steekt boven de stad uit als een nieuw baken met een fenomenaal uitzicht. Er komen in totaal 31 luxe aardbevingsbestendige(re) appartementen in diverse groottes met een eigen signatuur. We hebben in samenspraak met de architect gekozen voor ruime appartementen, met veel daglicht en maximale woonbeleving. Het zal een grote groep woningzoekenden zeker aanspreken. De beschikbaarheid van de onder gelegen Boterdiep parkeergarage versterkt de ‘urban-living’ ervaring. Je stapt vanuit de auto zo in de bewonerslift.’

‘De Kroon betekent royaal wonen in de stad’, zegt VanWonen Verkoopmanager Marjolein Jongerius. ‘Ieder appartement heeft een balkon met uitzicht over de stad. Hoe hoger je zit, hoe verder het uitzicht. Momenteel zijn de laatste appartementen in verkoop. Er zijn nog appartementen beschikbaar en biedt voor geïnteresseerden nog een laatste kans om in het Ebbingekwartier een thuis te vinden. De verwachting is dat we rondom de jaarwisseling gaan starten met de bouw.’

Inloop de Kroon

Zaterdag 3 oktober organiseerde VanWonen een inloop voor vele belangstellenden. Met een koninklijk ontvangst, op de hoek van de Bloemsingel en de Kolendrift, kreeg men onder het genot van een hapje en een drankje meer informatie over de drie-, vier-, of vijfkamerappartementen in de Kroon. Vanuit een uitkijkpost op de 4e verdieping kon men alvast het uitzicht ervaren.

Met de ontwikkeling van het Ebbingekwartier geeft VanWonen invulling aan haar missie om gebieden te ontwikkelen waar iedereen zich thuis voelt. In samenwerking met betrokken partijen zorgt VanWonen voor een diverse en aantrekkelijke stad, waar letterlijk ruimte wordt gegeven aan wonen en beleven.

Foto: VanWonen