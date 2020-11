Michel Mooiman is een peerd weerd!

Leestijd: 2 minuten

Je kent ze wel, die mensen die net dat stapje extra willen doen, die behulpzaam zijn zonder er iets voor terug te willen en die daardoor ontzettend waardevol zijn voor onze gemeenschap. Zonder hen zou het leven een stuk minder aangenaam zijn. Wij willen deze mensen extra in het zonnetje zetten door hen te onderscheiden met een miniatuur peerd van Ome Loeks, hét symbool van Groningen dat ons allen verbindt. Vandaag gaat het Peerd naar: de jarige job Michel die vandaag 55 jaar geworden is.

Michel Mooiman is circa 20 jaar geleden voor de liefde voor Irene naar het hoge noorden gekomen en is nu al vele jaren een inwoner van Ten Boer. Toen Michel in de gaten had dat de herindeling met stad Groningen voor de inwoners uit Ten Boer zou betekenen dat zij de torenhoge onredelijke hondenbelasting moesten gaan betalen, is hij op de bres gesprongen voor hondenbezitters.

Hondenbelasting weg ermee

Hij heeft daarom het initiatief “Hondenbelasting weg ermee in Stad en gemeente Groningen” gestart. Sinds deze actiegroep actief is, is er nog nooit zoveel over de hondenbelasting gesproken in de Raad en dat is hartstikke goed want daarmee voeren we de druk op tot verandering!

Ook hadden hij en zijn team binnen een korte tijd meer dan 5000 handtekeningen binnengehaald om de hondenbelasting in Groningen af te schaffen. Deze petitie is vorig jaar door Michel aan de wethouder en de gemeenteraad aangeboden en dit zorgde voor een verhitte discussie tussen partijen.

Daarnaast ontkomt nog steeds geen enkel raadslid aan de scherpe brieven van Michel en zijn team om iedereen wakker te blijven schudden over dit onderwerp.

Unaniem tegen hondenbelasting

Daarmee heeft Michel het voor elkaar gekregen dat de gemeenteraad in Groningen voor het eerst in de geschiedenis unaniem heeft uitgesproken dat hondenbelasting een onredelijke belasting is en ook niet meer van deze tijd is! Helaas voor hondenbezitters is de hondenbelasting nog niet afgeschaft in Groningen, maar wat 100% Groningen betreft is deze belasting bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wel echt verleden tijd.

Ook heeft Michel een succesvolle community op Facebook opgericht met ruim 1,5 duizend leden die gezamenlijk een vuist maken tegen hondenbelasting lokaal, regionaal en nationaal!

Het zijn enorme prestaties in zo’n korte tijd waar Michel 100% trots op mag zijn, daarom verdient Michel volgens ons 100% een Peerd.

Ongeneeslijk ziek

Helaas zal de strijd tegen de hoge hondenbelasting zonder Michel verder moeten. Een aantal weken geleden heeft Michel te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is en dat hij niet lang meer te leven heeft. Daarom willen wij hem vandaag op zijn verjaardag nog eenmaal in het zonnetje zetten voor zijn prestaties en willen we hem enorm bedanken voor zijn inbreng en alles wat hij voor de Groninger gemeenschap gedaan heeft!

Foto: 100% Groningen