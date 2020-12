Mijn Wereld fotografen in actie

Fotograferen maar! En dat hebben ze gedaan.

De jonge fotografen hebben t/m de jaarwisseling om de wegwerpcamera vol te schieten met foto’s van hun dagelijks leven. Ze Fotograferen de dingen die ze belangrijk, leuk, vervelend, mooi of bijzonder vinden. Hun kat, hun kamer, de dansles, het ontbijt waar ze nog geen zin in hebben, vrienden, die grote droom… alles mag! In januari worden de leukste foto’s vertoond in de expositie Mijn Wereld. Houd de website in de gaten.

Hieronder een paar actie foto’s van de jonge en enthousiaste fotografen.

Foto: Kielzog