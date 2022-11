Miljuschka signeert bij Boekhandel Riemer in Groningen

GRONINGEN – Heb jij een kookboek van Miljuschka Witzenhausen in de kast staan? Laat deze dan op 3 december persoonlijk signeren bij Boekhandel Riemer te Groningen.

Miljuschka is van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om het boek Makkelijk met Miljuschka te signeren. Heb je het kookboek nog niet in huis? Geen probleem, bij Boekhandel Riemer Groningen staat Makkelijk met Miljuschka ook in de schappen. Aangezien de feestdagen voor de deur staan, is er ook een speciaal inpakstation om van jouw gesigneerde kookboek meteen het perfecte cadeau te maken.

Makkelijk met Miljuschka

Net als iedereen kent Miljuschka de ratrace van het dagelijkse leven, waardoor het eten er vaak bij in schiet, maar no more! In ‘Makkelijk met Miljuschka’ vind je 100 nieuwe recepten, met handige stap voor stap foto’s die het je echt makkelijk maken. In het boek vind je trucjes die koken echt een piece of cake maken en deelt Miljuschka haar voorraadkast-favorieten. Zo zet jij straks doordeweeks een snelle hap op tafel en in het weekend verras je iedereen met een easy showstopper. Van soepen en salades, makkelijke eenpansgerechten en traybakes tot snelle pasta’s, smaakvolle curry’s en zoete desserts en taarten in Makkelijk met Miljuschka ontdek je de magie van koken met minimale moeite en maximale smaak.

Over Miljuschka

Miljuschka Witzenhausen (Amsterdam, 10 juli 1985) is onder meer bekend van kookprogramma’s op 24Kitchen en RTL, is culinair expert bij RTL Boulevard en schreef diverse kookboeken waaronder Lekker Miljuschka, Miljuschka’s Street Food Vietnam en de laatste toevoeging is Makkelijk met Miljuschka. Daarnaast heeft ze ook een eigen magazine ‘Miljuschka’ vol recepten en persoonlijke verhalen en vind je dagelijks op de website Miljuschka.nl de lekkerste recepten.

