“Millennials in Groningen gaan de strijd aan met zichzelf, de coronakilo’s en geven vorm aan het nieuwe normaal”

Van een druk-druk leven naar totale stilstand en veelal thuiswerken. Uit een nieuw onderzoek van Interpolis bij 1.500 millennials blijkt dat 32% dusdanig vermoeid is en dat zij hierdoor 50 tot 100% minder goed functioneren dan normaal. De behoefte aan nieuwe energie lijkt groot en daarom gaan ze deze zomer samen aan de slag om te ontdekken wat voor hen het ‘nieuwe normaal’ is. Dit doen ze tijdens een nieuw initiatief in Groningen: de Millennial Meetation.

Onzekerheden delen en benoemen

Als je aan twintigers en dertigers van nu vraagt wat ze de afgelopen periode het meest gemist hebben, luidt het antwoord voornamelijk: persoonlijk contact! “We willen graag weer samen zijn, elkaar ontmoeten, erop uit gaan, leuke dingen doen en vooral naar buiten”, vertellen Iris Colijn en Nienke Mooijman, initiatiefneemsters van de Millennial Meetation. “Ik weet dat er veel onzekerheden spelen binnen deze doelgroep en dat met name het uitspreken hiervan een knelpunt is. Met dit initiatief hopen we twintigers en dertigers in Groningen de mogelijkheid te bieden om samen met anderen, op 1,5 meter afstand, in een veilige omgeving te werken aan zichzelf en hun nieuwe normaal”, aldus Iris.

Sporten in de Suikertuin

De zomerperiode, die ook anders dan normaal vorm krijgt voor velen, lijkt daarom de ideale tijd om dit nieuwe concept uit te proberen. Tijdens de Meetation gaan ze van 24 augustus tot 18 september wekelijks aan de slag. Iedere week sporten op ludieke locaties, waaronder de Suikertuin, in Groningen en werken aan zichzelf middels Peptalk-sessies. Ze worden uitgedaagd om na te denken over wat de stilstand voor hen betekent. Het doel is om weer fit te worden, zowel in je hoofd als in je lijf en met frisse energie de donkere maanden tegemoet te gaan.

Uitlaatklep voor (thuis)werkers

Het leuke is juist dat de algehele onzekerheden over bijvoorbeeld je lijf een gemeenschappelijke deler zijn. Nienke: “Je hoeft geen fitgirl of boy te zijn om hier aan mee te doen. Juist als je even niet lekker in je hoofd en/of lijf zit, is dit een laagdrempelige manier om de reset-knop in te drukken.” Alle onderdelen vinden plaats in de avonden of het weekend, dus ook voor Millennials die alweer volop aan het (thuis)werken zijn, is dit een mooie uitlaatklep.

Samen gaan ze de strijd aan tegen de vermoeidheid, de coronakilo’s en geven ze vorm aan het nieuwe normaal. Hoe fijn is het om dat niet alleen te hoeven doen. Inschrijven kan nog tot 20 augustus via iriscolijn.nl/millennial-meetation.

Foto: Iris Colijn