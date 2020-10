Mind Fuji en Breakpoint Nine naar POPgroningen Talent Award eindfeest

Donderdagavond 15 oktober zijn Mind Fuji en Breakpoint Nine als laatste twee acts geselecteerd voor het eindfeest van de POPgroningen Talent Award op 14 november. Tijdens het eindfeest treden YLVALIE, Jonathan Rhodes, Mind Fuji en Breakpoint Nine op en wordt duidelijk wie de houder van de POPgroningen Talent Award 2020 wordt. Ook deze avond zal online te volgen zijn via een livestream!

Ondanks de aangescherpte corona maatregelen een geslaagde avond

Donderdag 15 oktober stonden Mind Fuji, Breakpoint Nine, Vera’s Charm en McScallywag op het podium in Simplon. Vanwege de aangescherpte corona maatregelen kon er geen publiek aanwezig zijn.

Scouts bekeken de shows ook via de livestream, net als ruim 300 unieke kijkers! Op deze manier konden de scouts tóch de shows bekijken. Ook de feedbackgesprekken met de acts waren online via een videoconferentie. Besloten werd dat Mind Fuji en Breakpoint Nine doorgaan naar de eindavond!

3voor12 Groningen keek ook online mee en schreef een bericht over de avond, lees deze hier.

Eindfeest op 14 november

Tijdens beide avonden in Simplon selecteerden scouts twee acts die doorgaan naar het eindfeest op 14 november. Dan wordt bekend welke act de POPgroningen Talent Award houder 2020 wordt. Ook deze avond zal online te volgen zijn. We houden de ontwikkelingen rondom corona in de gaten en bekijkt zo op welke manier deze avond door kan gaan. Meer informatie op onze website en socials, check hier het Facebookevenement.

POPgroningen Talent Award: ontwikkeling van de acts en coaching staan centraal

In het hele traject is aandacht voor talentontwikkeling en coaching. Zo ontvingen de 40 deelnemende acts flitscolleges en coaching en speelden ze, verspreid over acht avonden, op verschillende plekken in de provincie. Scouts voorzagen hen elke avond afzonderlijk van feedback en selecteerden per avond één act die door kon naar de avonden in Simplon.



De POPgroningen Talent Award houder van 2020 speelt volgend jaar, onder voorbehoud van ontwikkelingen rondom COVID-19, op festivals Grunnsonic, Festival Hongerige Wolf en Aidition. Verder ontvangt de act een mogelijke deelname aan de Grote Prijs van Nederland en Hit The North, gratis repeteren bij VRIJDAG en deelname aan POPgroningens’ Skills & Knowledge sessies. Acts die de award eerder ontvingen zijn onder andere Boyz in the woods (2017), Cirrus Minor (2018) en Cashmyra (2019). Lees hier meer!

Foto’s: Breakpoint Nine & Mind Fuji in Simplon, 15 oktober 2020

Foto: POPgroningen