Mira Bloemen-Bekx wint internationale prijs voor proefschrift

GRONINGEN – Dr. Mira Bloemen-Bekx heeft de prijs gewonnen voor het beste proefschrift voor haar onderzoek over familiebedrijven.

Bloemen-Bekx, gepromoveerd op 20 december 2019 aan de Universiteit Hasselt en hogeschool Windesheim, won de Best Dissertation Award voor haar proefschrift over familiebedrijven. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt door het Family Firm Institute aan wetenschappers die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan het vakgebied familiebedrijven. Mira Bloemen-Bekx is dean bij de Hanzehogeschool Groningen.

Waardevol onderzoek

Met het toekennen van deze award spreekt de internationale family business community haar waardering uit voor het onderwerp en de kwaliteit van het proefschrift ‘Enriching The Early Phases of the Succession Process: An Explanation of the Role of Social Mechanisms in Business Families.’

Opvolging in familiebedrijven

Bloemen-Bekx onderzocht de vroege fases van het opvolgingsproces in familiebedrijven. Ondernemers spelen een grote rol bij de beslissing van hun kinderen of zij het familiebedrijf overnemen en in hun voetsporen stappen. Zij laten het liefst hun kinderen helemaal vrij in hun keuze. In de praktijk blijkt dat een ingewikkeld proces. Door dit promotieonderzoek weten we nu meer over deze sociale mechanismes. De award wordt in oktober 2020 tijdens de FFI conference in New York uitgereikt.

Promotietraject

Dr. Mira Bloemen-Bekx heeft haar promotietraject doorlopen bij Hasselt Universiteit en bij het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van hogeschool Windesheim, Zwolle in Nederland. In haar dagelijks leven is zij werkzaam als dean van het Instituut voor Facility Management aan de Hanzehogeschool in Groningen, Nederland. Haar promotiejury bestond uit: prof. dr. Frank Lambrechts, prof. dr. Wim Voordeckers, dr. Anita van Gils, prof. dr. Jolien Huybrechts, prof. dr. Herman Frank, en prof. dr. Alfredo de Massis.

Family Firm Institute

Het Family Firm Institute (FFI) is een wereldwijde vereniging voor professionals in familiebedrijven. De vereniging zet zich in voor adviseurs, consultants, opvoeders en onderzoekers die het familiebedrijf binnen meerdere generaties helpen voortzetten. FFI beschouwt het familiebedrijf als een fundamentele motor van wereldwijde economische groei, welvaart en stabiliteit. Meer informatie over het FFi via www.ffi.org.

Foto: Hanzehogeschool Groningen