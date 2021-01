Mkb enthousiast over tools om social impact beter zichtbaar maken

GRONINGEN – De Hanzehogeschool heeft samen met mkb-bedrijven, twee social impact tools ontwikkelt die het mogelijk maken social impact te meten.

Er zijn steeds meer mkb-bedrijven die substantieel bijdragen aan het versterken van de arbeidsparticipatie van mensen met een relatieve afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee dragen ze bij aan het oplossen van een maatschappelijk probleem, wat niet alleen voor de onderneming, maar ook voor de werknemers en de regio gunstig is. Wanneer medewerkers vaardigheden opdoen die hun kansen op werk vergroot, besparen gemeenten uiteindelijk immers ook op uitkeringen. Deze bijdrage van mkb-bedrijven wordt social impact genoemd.

In het RAAK-MKB project ‘Social impact beloond’, dat is gefinancierd door het Regieorgaan SIA, hebben vier lectoraten van Marian van Os Centre of Expertise van de Hanzehogeschool Groningen samengewerkt met mkb-bedrijven. Met als doel het ontwikkelen van een tweetal tools om de social impact van deze ondernemingen beter zichtbaar te maken:

een tool waarin de ontwikkeling van medewerkers zichtbaar wordt, en

een tool waarin de maatschappelijke kosten en baten van de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt overzichtelijk worden gepresenteerd.

Sinds eind 2020 liggen er, na twee jaar samenwerken, twee webbased applicaties waar mkb’ers enthousiast over zijn vanwege hun eenvoud en bruikbaarheid.

Grotere kans op afname producten en diensten

Naast ondernemers participeren ook inkopers in het onderzoek. Zij gaven aan vooral geïnteresseerd te zijn in het verhaal achter het product of de dienst en dan vooral in informatie over de ontwikkeling die de medewerkers doormaken in de onderneming. De Social Impact Tools helpen inkopers beter zicht te krijgen op ondernemingen met social impact, waardoor de kans toeneemt dat producten en diensten worden afgenomen bij deze ondernemingen.

Slotcongres Social Impact Beloond

Op 28 januari 2021 van 13.15 tot 17.00 uur vindt het online slotcongres plaats. Hier zullen de online tools worden gepresenteerd, met vooraanstaande sprekers als: Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, Carine Bloemhoff, wethouder gemeente Groningen en voorzitter Arbeidsmarktregio Groningen, Stefan Panhuijsen, Social Enterprise NL. En vanuit de regio dragen o.a. Jan Willem Wennekes, Impact Noord en Marcel van Putten, hoofd inkoop provincie Groningen en voorzitter van het Inkoop Platform Groningen hun steentje bij.

Aanmelden kan nog via: Slotcongres Social Impact Beloond – Home (aanmelder.nl)

