Mobiliteitsladder helpt bedrijven bij nieuw mobiliteitsbeleid

Vanwege de coronacrisis zitten we in een uitzonderlijke situatie en ziet het dagelijks leven er voor veel mensen anders uit dan ze gewend zijn. De afgelopen maanden hebben veel werkenden kennisgemaakt met werken op afstand of zijn soms op andere manieren gaan reizen. Dit heeft positieve effecten. Zo is de CO² uitstoot flink gedaald en door thuiswerken en video-vergaderen besparen we reistijd. Tegelijkertijd zorgt de coronacrisis voor een beperkte capaciteit in het OV waardoor OV-reizigers vaker in de auto stappen. Om verkeersdrukte te voorkomen, is het belangrijk dat we blijven thuiswerken, spreiden in reistijd of vaker de fiets of e-bike te pakken. Maar hoe pak je dit als bedrijf aan?